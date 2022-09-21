رعاية الموهوبين تناقش استعداداتها للمرحلة المقبلة

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الاجتماع السابع لمجلس الإدارة الذي عقد صباح أمس في قاعة السلام، وحضره أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع العميد مروان ناصر جاسم، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بالنيابة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال السابق، وبنود الاجتماع الحالي، وأهمها الاستعداد لإجراء اختبارات الذكاء للطلبة في الدورة القادمة، مع التأكيد على استخدام أحدث الأساليب التقنية والذكاء الاصطناعي لقياس نسب الذكاء عند الطلبة وفق معايير عالية. كما جرى استعراض مقترح «نوابغ الامارات» الذي قدمه الدكتور منصور العور، والذي يستهدف الطلاب الاماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة، وإعدادهم للتغيير والتمتع بالمزايا القيادية وفتح آفاق جديدة من الابتكار، ويقوم بتمكين الأجيال الجديدة من خلال إتاحة الادوات الضرورية لهم لامتلاك القدرة على التفكير المستقبلي وإجادة استخدام التقنيات الناشئة وتطويرها، وتقرر أن توضع خطة للبدء بتطبيق البرنامج خلال المرحلة القادمة. وناقش المجتمعون عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة للاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية الذي يصادف في نوفمبر من العام المقبل 2023م.

ثم استعرض الاجتماع مسودة تحديث اللائحة الداخلية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والتي تنظم العمل الإداري واللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية.