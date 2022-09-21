افتتاح مركز المستقبل للابتكار في الإمارات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، أمس، بالتعاون مع Oracle «مركز المستقبل للابتكار في الإمارات» ويهدف المركز إلى تعزيز مبادرات وجهود الابتكار الرقمي ودعم وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة في الإمارة، وذلك خلال حفلٍ حضره مسؤولون بارزون في عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، ومديري Oracle التنفيذيون.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد العسكر - المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: أن مركز المستقبل للابتكار، يعد الوجهة المثالية التي تجتمع فيها العقول المبدعة لتتبادل المعرفة والإلهام وتتعاون فيما بينها لتُمكن الابتكارات الجديدة في إمارة أبوظبي. من جهةٍ أخرى، يعكس المركز التزامنا الراسخ بإنشاء منظومة عمل داعمة للشباب للنجاح، وفي الوقت نفسه تمكينهم من المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي».

وأضاف:«نتطلع إلى رؤية المركز يعمل كمنصة للمؤسسات والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعين العام والخاص، للاستفادة من أحدث الابتكارات وتسريع التحول الرقمي».

وسيعمل المركز كمنصة تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام في أبوظبي وعملاء Oracle وشركائها للوصول إلى فهم أوسع وأعمق وللاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة. بدوره، سيقدم المركز برامج ودوراتٍ تدريبية تصقل مهارات الطلاب ورجال الأعمال والسيدات في أبوظبي في مجال التكنولوجيا الرقمية.

من جهته، قال ليوبولدو بوادو - نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال بوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Oracle:«نلتزم بدعم جهود هيئة أبوظبي الرقمية للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة التي تُساهم في تسهيل حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُخصصة وآمنة. لقد تم تصميم مركز المستقبل للابتكار في الإمارات ليكون وجهة رئيسية لتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات المختلفة واستكشاف العديد من سبل التطوير التي يمكن تنفيذها بالاستعانة بأحدث التقنيات السحابية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) وإنترنت الأشياء».

وأضاف نيك ريدشو - نائب الرئيس الأول لتكنولوجيا السحابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى Oracle:«تعمل Oracle في أبوظبي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وتدخل الحلول التكنولوجية التي نقدمها في صميم مجموعة من أبرز وأهم التحولات الرقمية في الإمارة وفي الدولة ككل. وستواصل Oracle الاستثمار في أبوظبي من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية الحديثة، وتوظيف الإمكانات والخبرات وتسخير الحلول التقنية».

وأضاف:«إن تدشين مركز البيانات السحابية المُخصصة الحديثة في أبوظبي وافتتاح مركز المستقبل للابتكار في الإمارات في أبوظبي، هما نموذجان جديدان على حرصنا على مواصلة الاستثمار في الإمارة، ونثق عميقاً بأن المركز الجديد سيعمل كمحفز للأفكار الإبداعية وسيمكنها، بما يدعم المستقبل الرقمي في أبوظبي».

يشار إلى أن مركز المستقبل للابتكار في الإمارات يعد ثاني مركز للابتكار في Oracle يتم افتتاحه في الإمارات العربية المتحدة. وقد استضاف مركز زايد للابتكار التابع لـ Oracle في دبي المئات من المديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء الإمارات وحول العالم خلال السنوات الماضية، بهدف تقديم ورش التدريب وجلسات الإشراف والاستكشاف المشتركة للأفكار المبتكرة. ومن خلال مركز زايد للابتكار، ساهمت Oracle في صقل مهارات وإمكانات أكثر من 1000 خريج إماراتي من كليات التقنية العليا في مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة.