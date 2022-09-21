«خيرية الشارقة» تنفذ مشاريع في طاجيكستان

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، عن تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية في جمهورية طاجيكستان، والتوسع في مشاريعها لتشمل بقية المناطق النائية المجاورة للجمهورية، وذلك ضمن خطتها لزيادة رقعة انتشارها وزيادة نسبة مشاريعها الخيرية في تلك المناطق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجمعية لجمهورية طاجيكستان، يضم محمد حمدان الزري، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات يرافقه سليمان محمد بن جمعوه، رئيس مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى.

وقال محمد حمدان الزري، إن الزيارة اشتملت على افتتاح مدرسة «أقرأ» تم تنفيذها بقرية تنابجي التابعة لمدينة تيمور ملك، في إطار مساعي الجمعية لدعم برامج التعلم من خلال مشروع «هيا نتعلم»، مع توزيع 200 زي مدرسي مع الحقيبة والأدوات المدرسية لـ 200 من أبناء الأسر المتعففة، لافتاً إلى أن الوفد شهد افتتاح مستوصف «الصحابة» الطبي، الذي تم بناؤه في قرية «جول ريز» التابعة لمدينة «مير سيد علي حمداني»، بحضور عدد من مسؤولي وأهالي المدينة.

وأضاف: أنه تم استكمال برامج الزيارة من خلال تفقد بعض المشاريع التي جار تنفيذها، للوقوف على مراحل العمل ومدى التزام الجهات المنفذة بالخطة الزمنية، التي تم الاتفاق عليها لضمان استلام المشاريع في المواعيد المحددة في بنود التعاقد، وقد تم تفقد مدرسة «المحسنون»، وكذلك مستوصف الريح المرسلة، اللذين جار تنفيذهما بمدينة جلال الدين بلخي، لدعم برامج التعليم والرعاية الصحية في المنطقة التي تفتقر إلى الكثير من الخدمات والاحتياجات الهامة للمعيشة الكريمة.

وأشار إلى أن الوفد التقى خلال زيارته مسؤولي هيئة الشؤون الدينية لدى حكومة جمهورية طاجيكستان، للتعرف على احتياجات المناطق النائية، وحجم الخدمات التي تفتقر لها كل منطقة لبدء إعداد دراسة تفصيلية بحجم ونوعية المشاريع ذات الحاجة الملحة لدى سكان تلك المناطق، كما تفقد معهد تعليم الفنون والمهارات الحرفية المخصص للأيتام والمعاقين لبحث احتياجات المعهد والعمل على بدء توفيرها.

وعلى هامش الزيارة وضع وفد الجمعية عدة توصيات، تضمنت تعزيز مدرسة «أقرأ» التي تم افتتاحها بإنشاء مستوصف طبي، يتم إنشاؤه بجوارها، مع أهمية بناء شبكة تستهدف توفير المياه الصالحة لتحقيق اكتفاء السكان من الاحتياج المائي، إضافة إلى مشروعات أخرى.