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الإمارات

النائب العام يبحث التعاون القضائي مع سفير العراق

حمد الشامسي لدى استقباله السفير العراقي (وام)
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (وام) 

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بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة مع مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، توسيع آفاق التعاون وتعزيز العمل المشترك في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وسبل تنمية التعاون المشترك لتعزيز منظومة العمل القضائي للنيابة العامة بين الجانبين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمكتب النائب العام في أبوظبي، بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، وأحمد خالد سلمان نائب القنصل، وأحمد خضير عباس من القسم القانوني بالسفارة العراقية.  وأشاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية آفاق العمل المشترك في المجال القضائي بين الجانبين نحو مزيد من الازدهار، بما يحقق مصالح البلدين في مجال العدالة الجنائية، ويعزز من جهودهما على صعيد ترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، لا سيما أن تعزيز قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون يمثل ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة التي تؤكد أن تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون ركن جوهري من أركان العملية التنموية.

الإمارات
حمد سيف الشامسي
العراق
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