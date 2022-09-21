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ترسيخ الثقافة الإلكترونية لاستشراف مستقبل آمن للأطفال في محاضرة بجامعة خليفة

عادل الهاشمي في لقطة تذكارية مع مسؤولي وطلبة وطالبات جامعة خليفة (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، لإلقاء محاضرة توعية بعنوان «هل نحن آمنون في العالم الرقمي؟» تهدف إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن وإيجابي لإعداد نشء مؤهل للتعامل بمسؤولية ووعي في العالم الافتراضي. 
ومن منطلق رؤية طموحة تتمثل في أن تصبح الجمعية مركزاً دولياً مستداماً في حماية الأطفال على «الإنترنت»، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات التي تسعى إلى توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال في العالم لاستشراف مستقبل السلامة الرقمية، أثنى المهندس عادل الكاف الهاشمي، خلال محاضرته عن الأمن السيبراني، على الريادة العالمية لرؤية ودعم وحرص القيادة الرشيدة التي رسخت القيم الأخلاقية في أبنائنا، ورسمت لهم طريق التميز والإبداع، وغرست في قلوبهم المحبة والتسامح والتعايش وآمنت بقدراتهم لاستشراف مستقبل رقمي آمن ومواطنة إيجابية لتعزيز جودة الحياة الرقمية.
وسلطت المحاضرة على مجموعة من محاور التوعية، تضمنت مخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية، ونصائح للاستخدام الآمن لـ«الإنترنت»، والتوعية عن الجرائم والإرهاب الإلكتروني، والتشريعات الإماراتية، مع عرض عددٍ من أفلام التوعية.

الإمارات
جامعة خليفة
جمعية الإمارات للإنترنت الآمن
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