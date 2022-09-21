فريق الجينوم الإماراتي يزور شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة بمكتبه أمس، وفداً من فريق «الجينوم الإماراتي»، برئاسة الدكتور أحمد حسن العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي، وبحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وخالد محمد المنصوري قائد فريق الجينوم الإماراتي.

وتهدف الزيارة إلى إطلاع شرطة الشارقة على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال الخطط العلاجية والوقائية للحكومة التي تهدف لخلق مجتمع إماراتي خالٍ من الأمراض، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لمواطني الدولة.

ورحب اللواء الشامسي بالوفد الزائر، حيث أشاد بالمكانة الريادية التي يتمتع بها مشروع جينوم الإماراتي ودوره في تحسين جودة الحياة الصحية، وتطوير آليات استشراف الأمراض الوراثية والمزمنة وطرق الوقاية منها، وتسخيرها في علاج الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم كافة المشاريع التي تسهم في دعم منظومة الطب الوقائي في دولة الإمارات ورعايتها من خلال تنفيذ عدد من البرامج النوعية التي تعود بأثرها الكبير والإيجابي على المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد العوضي عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة الشارقة لحرصها الدائم على دعم هذه المشاريع الريادية التي تخدم صحة المواطن، وتجعله في مقدمة أولوياتها، ولرؤيتها البصيرة لمستقبل الأجيال القادمة.