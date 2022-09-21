اتفاقية بين الدفاع المدني و«حميد النعيمي الخيرية»

عجمان (الاتحاد)

أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، اتفاقية شراكة مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، يتم بموجبها تعاون الطرفين في مجال التنسيق وتفعيل أنشطة العمل الخيري، وتقديم المساعدات المختلفة للأسر المحتاجة بالإمارة وتبادل المعلومات.

وقع الاتفاقية العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني بعجمان، وطارق عبدالله العوضي، المدير العام للمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وذلك انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة نحو التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية والجهات الخيرية، لتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين كقيمة حضارية وإنسانية بما يحقق الأمن والسلامة للأسرة، ويعود عليها ‏بالاستقرار ‏الاجتماعي.

‏وقال ‏العقيد رائد عبيد الزعابي، إن ‏الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، هي الجهة المنوط بها ترسيخ مفاهيم السلامة العامة في مجال الوقاية والسلامة من الحريق بهدف حماية الأرواح والممتلكات، ‏لافتاً إلى أن ‏توقيع الاتفاقية جاء حرصاً ‏من الطرفين ‏على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما في مجال توفير المساعدات الاجتماعية والمعنوية والاستفادة بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التكامل بين الطرفين.

‏و‏أشار‏ طارق ‏العوضي، إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها الخيرية للمجتمع، ومن هذا المنطلق حرصت على عقد مجموعة من الشراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة، بهدف دعم العمل الخيري وتنسيق الجهود لتقديم أفضل الخدمات المتنوعة للأسر المحتاجة والمتعففة.