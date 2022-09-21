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منصة تفتيش جمركي في المناطق الحرة الشمالية برأس الخيمة

خلال تدشين منصة التفتيش الجمركي (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:34

رأس الخيمة (الاتحاد)

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دشن الدكتور محمد المحرزي المدير العام لدائرة الجمارك في رأس الخيمة منصة التفتيش الجمركي في جمرك المناطق الحرة الشمالية، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين ومديري الإدارات.
وقام المحرزي ويرافقه جون ديفس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة وجستن ووردل مدير ميناء صقر وميناء رأس الخيمة ومروان دوربيني مساعد المدير العام وعدد من الشركاء الاستراتيجيين بقص الشريط التقليدي، إيذاناً بافتتاح المرفق الجديد الذي يخدم منطقة التفتيش في مركز المناطق الحرة الشمالية.
يسمح المرفق الجديد لموظفي العمليات الجمركية بتقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة من حيث السرعة والجودة في إتمام الإجراءات، ويضيف هذا المشروع قيمة للخدمات المتميزة التي تقدمها دائرة الجمارك، من خلال مراكزها المتميزة في تقديم الخدمات للجمهور بمختلف فئاته، حيث يعمل مرفق التفتيش الجمركي الجديد على مدار الساعة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطاقة الاستيعابية، لتعزيز وضع رأس الخيمة وجهة رائدة للمال والأعمال، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات مع الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والاقتصاد، ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، فإن جمارك رأس الخيمة تستخدم في هذا المرفق الجديد أحدث التقنيات الجمركية على المستويين الإقليمي والعالمي. وجاء المشروع ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك رأس الخيمة بشأن تشجيع الالتزام ومكافحة التجارة غير المشروعة.

الإمارات
رأس الخيمة
دائرة الجمارك
التفتيش الجمركي
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