الخميس 22 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تشارك السعودية الاحتفال بيومها الوطني الـ92

الإمارات تشارك السعودية الاحتفال بيومها الوطني الـ92
22 سبتمبر 2022 01:38

«هي لنا دار»..
شعار اختارته المملكة العربية السعودية، عنواناً للاحتفال بعيدها الوطني الـ 92 الذي يوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، ليكون تعبيراً صادقاً عن مكانة «مملكة العز»، باعتبارها وطناً كبيراً لأهلها والعرب وكل المقيمين على أرضها والقادمين إليها من مختلف دول العالم.
ولأن  السعودية بحق دار لكل العرب والمسلمين، تحتفي الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً سنوياً باليوم الوطني للمملكة. ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله- في إحدى مقولات سموه- السعودية بـ «عمود الخيمة الخليجية والعربية»، مؤكداً سموه أن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار الإمارات. كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تصريح سابق، إلى أن اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة علينا جميعاً، نجدد فيها الأخوة، ونرسخ فيها المحبة.. وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود. وتوطدت علاقات الأخوة الراسخة والشراكة الكاملة بين الإمارات والسعودية، بفضل جهود ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات أخوية واستراتيجية راسخة، وروابط أصيلة ومتجذرة، تستند إلى مقومات ثابتة، أساسها الإرث الثقافي والتاريخ المشترك، والتطلعات التنموية الواحدة الهادفة إلى توفير كل سبل الاستقرار والرخاء لشعبي البلدين، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
وتُعد العلاقات الثنائية بين البلدين أساساً متيناً للعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وداعماً للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة، وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
الإمارات والسعودية
الإمارات
السعودية
اليوم الوطني السعودي
العيد الوطني السعودي
آخر الأخبار
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
الرياضي
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
اليوم 13:30
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
دنيا
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
اليوم 13:20
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
اليوم 13:11
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
الرياضي
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
اليوم 13:00
هشام سليم
دنيا
وفاة الفنان الكبير هشام سليم
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©