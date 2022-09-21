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أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق بالدولة

أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق بالدولة
21 سبتمبر 2022 20:32

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت اليوم الأربعاء أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة ومصحوبة بالبرد احيانا على بعض المناطق ورياح مثيرة للغبار بعد ظهر أمس، وشملت مناطق في العين وسويحان والظاهر وام غافة وملاقط وخطم الشكلة والشويب بالعين٬ وامطار غزيرة على مرقب في دبي٬ وشوكة ووادي العجيلي برأس الخيمة والمدام وفلي ومليحة بالشارقة٬ والفاية.
 
وتوقع المركز الوطني للارصاد ان يكون طقس اليوم رطبا على بعض المناطق الساحلية صباحاً - صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحرخفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
كما يتوقع ان يكون الطقس غدا الجمعة رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي – قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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