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الإمارات

رئيس الدولة: نتمنى للسعودية دوام العزة والرفعة والرخاء

رئيس الدولة خلال استقباله الأمير خالد بن سلمان
21 سبتمبر 2022 19:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. 

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، متمنياً للمملكة وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف أوجه التعاون الاستراتيجي والتنسيق بينهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

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