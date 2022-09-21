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رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين ويبحثان العلاقات الأخوية

رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين ويبحثان العلاقات الأخوية
21 سبتمبر 2022 18:58

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة.
وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما من علاقات تاريخية متجذرة متمنين للبلدين دوام التقدم والرفعة.

تناول اللقاء جوانب التنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وأخوه جلالة ملك البحرين عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين ومستوى ما وصل إليه تعاونهما المثمر على مختلف المسارات.

وأشاد جلالة الملك حمد بن عيسى بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الساحتين الإقليمية والدولية ومساعيها الخيرة لترسيخ مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم إلى جانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.
وبحث الجانبان عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

فيما حضر اللقاء من الجانب البحريني.. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بمملكة البحرين.

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المصدر: وام
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