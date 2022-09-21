الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 22:45 والجزر الأول عند 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:08. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 19:34 والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:07.