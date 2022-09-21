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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان
21 سبتمبر 2022 16:23

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة الرئيس إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدى استقبال سموه اليوم في قصر الوطن، معالي دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس وزراء طاجيكستان.

بحث اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون في جميع المجالات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، بما يدعم التنمية والازدهار والتقدم في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

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