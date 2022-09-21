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شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من "الألعاب الإلكترونية العنيفة"

شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من "الألعاب الإلكترونية العنيفة"
21 سبتمبر 2022 13:11

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم مشيرة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

وأشارت إلى أن الأطفال في كثير من الأحيان يقومون بتقليد ما يشاهدونه ويصبح العنف بالنسبة لهم وسيلة للتسلية مما يسهم في زيادة رغبتهم في التنمر على أطفال آخرين لفظياً وجسدياً، مؤكدةً على ضرورة قيام أولياء الأمور بدورهم المهم في متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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