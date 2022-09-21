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الإمارات

محمد بن راشد: الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها

محمد بن راشد
21 سبتمبر 2022 12:14

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على استطلاع رأي الشباب العربي الذي تجريه شركة أصداء بي سي دبليو ويغطي 50 مدينة عربية في 17 دولة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اطلعت على استطلاع رأي الشباب العربي الذي تجريه شركة أصداء بي سي دبليو ويغطي 50 مدينة عربية في 17 دولة.. يرى أكثر من نصف الشباب العربي أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأكد 45٪ من المشاركين أنهم يحاولون أو يفكرون جديّا بالهجرة من بلدانهم. الاقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء".

وأضاف سموه: "في نفس الاستطلاع جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها… حركة الناس بعيداً عنك أو باتجاهك هو التصويت الأكبر والأصدق على نجاح تجربتك … هذه رسالتي لجميع الحكومات".

 

 

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