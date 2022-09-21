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الإمارات

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في نيويورك

عبدالله بن زايد
21 سبتمبر 2022 10:07

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الوطنية المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي اليمنية، وتلبية تطلعاته الشعب اليمني الشقيق إلى التنمية والتقدم والازدهار.

وأشار سموه إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدا التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة.

من جانبه أشاد فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي بدعم دولة الإمارات المتواصل للشعب اليمني، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية والأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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المصدر: وام
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