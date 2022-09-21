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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه
21 سبتمبر 2022 09:13
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جورج فيلا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا.
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