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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لدولة بليز بذكرى استقلال بلادها

محمد بن زايد
21 سبتمبر 2022 08:51

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فرويلا تزالام الحاكمة العامة لدولة بليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة فرويلا تزالام.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي جون أنطونيو بريسينيو رئيس وزراء دولة بليز. 

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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