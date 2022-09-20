حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء

عجمان (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مجلسه بالديوان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي على خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية وتنوع المشاريع الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لوفد من الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام وراشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام وسعيد سهيل المزروعي مدير إدارة الاتصال الحكومي ومحمد عمر الشمري مدير الهلال الأحمر في عجمان.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، بالاهتمام والدعم الذي تحظى به أنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد سموه أن دولة الإمارات اختطت نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، وتفخر بمبادراتها الرائدة ومساعداتها الإقليمية والعالمية التي جعلت منها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الخيري ومنارة للعطاء والرحمة والتسامح وإسعاد العالم أجمع وهو نهج وإرث المؤسسين والآباء. وثمن سموه متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للعمل الإنساني الذي تقوم بها الهيئة ودعمه المتواصل ومساندته الدائمة لمراكز الهلال في مختلف إمارات الدولة.

حضر اللقاء، الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.