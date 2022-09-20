صقر غباش: تطوير العلاقات مع الباراغواي

أسونسيون (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي كارلوس ماريا لوبيز رئيس مجلس النواب في الباراغواي جلسة مباحثات خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الباراغواي.

كما التقى معاليه معالي أوسكار سالمون -رئيس مجلس الشيوخ في الباراغواي ، وجرى خلال اللقاءين التأكيد على أهمية تفعيل التعاون المشترك على مستوى العمل البرلماني، والتنسيق في المنتديات والمحافل الدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حريصة على بذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون مع جميع الدول الصديقة ومد جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخيرعلى بلدنا وهذه البلدان.

وجرى خلال اللقاءين - بحضور الوفد المرافق لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي - التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات من خلال تبادل الزيارات عالية المستوى والتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإنشاء لجنة صداقة برلمانية تربط البرلمانين، لتواكب مستوى العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين الصديقتين.

.. ويزور سد إيتايبو

زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق سد ايتابيو، الواقع على نهر البارانا على الحدود بين باراغواي والبرازيل. ورافقه معالي اوسكار سالومون - رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باراغواي. وعبر معالي صقر غباش عن جزيل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية الباراغواي على دعوته والوفد المرافق لزيارة سد ايتابيو، بكل ما تتضمنه هذه الدعوة من احترام وتقديرحكومة وشعب البارغواي لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

