«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً  بخفض رسوم المهن الاجتماعية

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة المعنية بأداء الدوائر والهيئات الحكومية وتطوير التشريعات القانونية ومتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الحيوية. وبارك المجلس انطلاق مشروع تعداد الشارقة 2022م، الذي يهدف إلى دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة من خلال الوصول إلى بيانات شاملة حول السكان والمباني والمساكن وغيرها من البيانات التي تدعم حكومة الشارقة في اتخاذ القرار وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وقاطنيها. وسيسهم تعداد الشارقة 2022م من خلال مخرجاته في التخطيط التنموي لمختلف المجالات وقياس النمو والتركيبة السكانية، وحصر مختلف الفئات التي ترعاها حكومة الشارقة وقياس حجم القوى العاملة وتعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة في كل المجالات، وتوفير إطار محدث للمسوحات والدراسات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية.