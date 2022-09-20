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ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة

محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
21 سبتمبر 2022 02:14

دبي (وام) 

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قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في المغفور لها الشيخة عائشة بنت عبيد بن جمعه آل مكتوم. 
وعبر سمو ولي عهد الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 
حضر مجلس العزاء، الشيخ سعيد بن عبيد بن جمعة آل مكتوم، والشيخ جمعة بن سعيد بن عبيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن سعيد بن عبيد آل مكتوم. رافق سموه في تقديم واجب العزاء، سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

الفجيرة
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