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ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة

ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة
21 سبتمبر 2022 02:13

أبوظبي (وام)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع السادس للمجلس لعام 2022 الذي عقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات الخاصة بشأنها. ورحب معاليه في بداية الاجتماع بانضمام الملازم الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي إلى مجلس قيادات الشرطة تطرق بعدها إلى موضوع «خدمة المحقق واصل» الذي يمكن الدخول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وإدخال جميع البيانات الخاصة بالبلاغات، وتعميمها على مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها. 
واستعرض المجلس برنامج «الخطوة الذكية» الذي أعدته القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يقدم خدمة استباقية للوصول إلى مقدم البلاغ، والانتقال إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. واطلع المجلس على منهجية تقييم المخاطر، واستمارة تحليل نتائج عدد من الجرائم المقلقة، والآثار المترتبة عليها، والتنبؤ باحتمالية وقوع تلك الجرائم، والإجراءات والتدابير الوقائية من قبل قيادات الشرطة لمواجهتها قبل وبعد وقوعها؛ بهدف تعميمها وتوحيد الإجراءات المتبعة من خلال وضع مصفوفة موحدة على مستوى وزارة الداخلية.  وعرض المجلس خريطة التوقعات العمالية ومؤشرات أدائها، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا الدائمة لإدارة الأزمات العمالية في الدولة، بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بالأمور العمالية، وما تم إنجازه خلال السنوات السابقة في مجال مواجهة المشاكل العمالية وكيفية معالجتها خصوصاً خلال أزمة «كورونا». وتداول المجلس نتائج وتحديات إشراف اللجنة على خدمات الإسعاف الوطني، واستعراض نتائج عمليات التشغيل، والتجهيزات الخاصة بخدمات مراكز الإسعاف، وتقييمها وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية.

ضاحي خلفان
مجلس قيادات الشرطة
وزارة الداخلية
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