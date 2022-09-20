جلسة حوارية حول «محكمة التركات» في دبي

دبي (وام)

نظمت محاكم دبي جلسة حوارية حول موضوع المحكمة الخاصة بالتركات، عبر مساحتها القضائية التي تبثها من خلال منصتها الذكية في «تويتر».

حضر الجلسة الحوارية القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة ومحامين والجمهور العام.

وتناول الشامسي عبر المساحة القضائية أهم المحاور المتعلقة بشأن مهام المحكمة الخاصة بالتركات وأهدافها، حيث تضمنت الجلسة تفاصيل المحكمة من حيث نشأتها وأهدافها واختصاصاتها والإجراءات الإدارية التي تتبعها وحجية الأحكام والطعن والتسوية وتنفيذ الأحكام.

وقال القاضي محمد الشامسي: إن الغاية من نشأة المحكمة الخاصة بالتركات هي تحسين جودة العمل في المحاكم بشكل عام، وبيان حداثة العمل فيها وتنوع الاختصاصات. وأوضح أهداف المحكمة الخاصة بالتركات، والمتمثلة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات، وجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة واختصار إجراءات التقاضي لتكون على درجة واحدة وسرعة الفصل في الدعاوى.