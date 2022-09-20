الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جلسة حوارية حول «محكمة التركات» في دبي

جلسة حوارية حول «محكمة التركات» في دبي
21 سبتمبر 2022 02:13

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
بحث التعاون بين محاكم دبي و«الفجيرة الاتحادية الابتدائية»
«دبي القضائي» يطلق دبلوم الدراسات القانونية

 نظمت محاكم دبي جلسة حوارية حول موضوع المحكمة الخاصة بالتركات، عبر مساحتها القضائية التي تبثها من خلال منصتها الذكية في «تويتر». 
حضر الجلسة الحوارية القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة ومحامين والجمهور العام. 
وتناول الشامسي عبر المساحة القضائية أهم المحاور المتعلقة بشأن مهام المحكمة الخاصة بالتركات وأهدافها، حيث تضمنت الجلسة تفاصيل المحكمة من حيث نشأتها وأهدافها واختصاصاتها والإجراءات الإدارية التي تتبعها وحجية الأحكام والطعن والتسوية وتنفيذ الأحكام. 
وقال القاضي محمد الشامسي: إن الغاية من نشأة المحكمة الخاصة بالتركات هي تحسين جودة العمل في المحاكم بشكل عام، وبيان حداثة العمل فيها وتنوع الاختصاصات. وأوضح أهداف المحكمة الخاصة بالتركات، والمتمثلة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات، وجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة واختصار إجراءات التقاضي لتكون على درجة واحدة وسرعة الفصل في الدعاوى.

محاكم دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©