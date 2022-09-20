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الإمارات

سفير الإمارات في بوخارست يبحث التعاون مع رومانيا

سفير الإمارات في بوخارست يبحث التعاون مع رومانيا
21 سبتمبر 2022 02:13

بوخارست (وام)

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اجتمع سلطان محمد العلي سفير دولة الإمارات لدى رومانيا، مع كل من معالي سورين غرينديانو، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية، ومعالي سيباستيان بوردوجا، وزير البحث والابتكار والرقمنة في رومانيا لمتابعة المشاريع ذات الأولوية بين دولة الإمارات ورومانيا وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في إطار نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة الإماراتية - الرومانية المشتركة التي عقدت في أبوظبي يوم 22 يونيو الماضي. 
وأكد الجانبان خلال الاجتماعات اهتمامهما بتنمية العلاقات من خلال تحديد فرص عمل ومشاريع مشتركة في مجال النقل والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وأوضح معالي سورين غرينديانو ومعالي سيباستيان بوردوجا استعداد بلادهما لتقديم كل أشكال الدعم بما ينمي الأواصر الإماراتية - الرومانية. من جانبه، أكد سلطان العلي مواصلة العمل من أجل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 

الإمارات
رومانيا
بوخارست
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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