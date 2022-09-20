169 مليون درهم قدمتها «معاً» للمستفيدين في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن أن قيمة المخصصات المالية النقدية التي قدمتها «الهيئة» بلغت 168.9 مليون درهم لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والدعم المجتمعي، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة 35.1% من إجمالي المساهمات المالية التي تلقتها «الهيئة» منذ تأسيسها من المؤسسات والأفراد والمجتمع، والتي بلغت 480.9 مليون درهم.

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: في دولة الإمارات تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن العمل المشترك القائم على الإبداع والابتكار طريقنا نحو واقع أفضل ومستقبل أكثر ازدهاراً لأجيالنا القادمة، حيث يكمن دور هيئة «معاً» بكونها محفزاً للتكامل بين جهود مختلف القطاعات، سعياً لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة.

وأضافت: شملت الأولويات التي تلقت الدعم المالي من «الهيئة» كلاً من التعليم، والرعاية الصحية والدعم المجتمعي المرتبط بالتماسك الأسري والاحتياجات المعيشية، وأخرى مرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وذلك عبر 49 مبادرة وبرنامجاً اجتماعياً تديرها مؤسسات حكومية أو مؤسسات اجتماعية غير ربحية تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وفي قياس للأثر الاجتماعي المتحقق عبر تلك المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، فقد تخطى عدد الأفراد الذين لمسوا الأثر الإيجابي لهذه المخصصات حاجز 695 ألف شخص من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، أو ما يعادل 24% من سكان الإمارة البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة وفق إحصائيات مركز الإحصاء - أبوظبي.

وبلغ إجمالي المخصصات المالية النقدية التي قدمتها هيئة «معاً» إلى الجهات المستفيدة إلى نحو 168.9 مليون درهم، خصص منها قرابة 66.3 مليون درهم أو ما نسبته 39.3% للمبادرات والبرامج المرتبطة بقطاع التعليم، في حين حازت البرامج والمبادرات المرتبطة بالرعاية الصحية ما يزيد على 47.9 مليون درهم وبنسبة 28.4%، في وقت شكلت فيه المخصصات المالية ضمن أولوية الدعم المجتمعي قرابة 54.6 مليون درهم وبنسبة تبلغ 32.3% من إجمالي المخصصات المالية المجتمعية ضمن هذه الأولويات الثلاث.

وقالت العميمي: عبر 49 مبادرة وبرنامجاً اجتماعياً، تمحورت كافة اهتماماتها حول صنع أثر إيجابي على مجتمع الإمارة، عملت هيئة «معاً» وبالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تقديم المخصصات المالية إلى تلك البرامج والمبادرات التي تقودها مؤسسات حكومية ومجتمعية غير ربحية.

وأفاد سعيد الكويتي الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «قدّمت هيئة (معاً) منذ تأسيسها نموذجاً جديداً للعمل المجتمعي، باعتبارها نقطة الوصل التي تربط جميع المساهمين بالمؤسسات والمبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي المستدام».

من جانبه، أوضح محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن لدى المؤسسة و«الهيئة» رؤية واضحة إزاء تحفيز الشركات والأفراد على المساهمة المجتمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 395 ألف مستفيد في جميع مناطق الدولة.

ضمان استمرارية تعليم الطلبة في أصعب الأوقات

قالت سمر يوسف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «بالنظر للتحديات الاستثنائية التي واجهت مختلف القطاعات، خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد نجحنا بفضل تعاوننا مع هيئة (معاً) في إيصال المساهمات المالية المجتمعية للفئات الأكثر تأثراً بالمتغيّرات، وضمان استمرارية تعليم الطلبة في أصعب الأوقات. ونواصل في هذا الإطار العمل مع (الهيئة) لتحديد مجالات التعاون التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين».