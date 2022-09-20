«أبوظبي للدعم الاجتماعي»: فخورون بنجاح الطلبة المستفيدين

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن اعتزازها بنجاح 189 مستفيداً من إجمالي طلاب التعليم العام والتعليم المستمر خلال العام الأكاديمي المنصرم، وذلك في إطار تعاون استراتيجي بين «الهيئة»، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم».

وتمكن 72 طالباً منهم من اجتياز الصف الثاني عشر، حيث بذلوا جهوداً كبيرة في امتحاناتهم الدراسية بما يتيح لهم التقدم إلى الأمام ومتابعة دراستهم القادمة من أجل مستقبل أفضل، متمنية «الهيئة» لهم دوام التوفيق والنجاح في العام الأكاديمي الحالي 2022 - 2023.

وحاز الطلبة المستفيدون من طلاب الصف الثاني عشر في التعليم الأساسي للعام الأكاديمي السابق 2021 - 2022 على معدلات دراسية مرتفعة، حيث حصل أكثر من 30% من المتقدمين على معدلات تراوحت ما بين 90 و99%، فضلاً عمّا حققه طلبة برنامج (التعليم المستمر) من نجاحات، لا سيما بعودتهم للدراسة بعد انقطاع لفترات طويلة، سعياً منهم إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والمهنية.

وقال عبد الله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «سعداء في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بنجاح كوكبة من المستفيدين في دراستهم وتحقيق معدلات عالية سواء في التعليم العام أو التعليم المستمر، ونتمنى لهم أن يواصلوا مسيرة النجاح والاجتهاد للتفوّق في حياتهم المستقبلية»، مُؤكِداً أن «تركيز (الهيئة) على موضوع التعليم يُعد من أهم الأولويات، حيث إن التعليم أساس التنمية والتمكين». وقالت الطالبة هدى محمد عبدالله محمد آل على الحاصلة على معدَّل وصل إلى نسبة 99.08% في نتائج الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2021 - 2022 في التعليم العام: «شكراً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على دعمها المستمر، حيث إن نجاحنا في دراستنا وتفوّقنا، دليل على الجهود الكبيرة التي قدّمتها (الهيئة) في دفعنا من أجل تحقيق أهدافنا وطموحنا».

وقالت الطالبتان الشقيقتان خولة وفاطمة صالح الراشدي، اللتان عادتا لمقاعد الدراسة بعد فترة انقطاع عبر التعليم المستمر: «إن توفير الإمكانيات والفرصة لمواصلة التعلّم والعودة للتعليم، أسهم بشكل إيجابي في تعزيز مهاراتنا وتطوير ذاتنا وقدراتنا».

دعم «الهيئة»

قال فهيد الأحبابي الذي تَمَكَّن من استكمال تعليمه هو وابنه محمد والنجاح بتفوّق، حيث يُعد مثالاً لقوة الإرادة والاستمرار في تمكين الذات: «فخور بنجاحي ونجاح ابني محمد، وهذا كله بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعم (الهيئة) التي تساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الحريصة دوماً على راحة ورفاه المواطن».