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انطلاق «الأعمال الخيرية» برأس الخيمة 6 أكتوبر

انطلاق «الأعمال الخيرية» برأس الخيمة 6 أكتوبر
21 سبتمبر 2022 02:13

رأس الخيمة (الاتحاد)

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 أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبالتعاون مع شبكة المؤسسات العاملة من أجل التنمية، والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومبادرة بيرل، تنظيم مؤتمر متخصص بالأعمال الخيرية على مستوى المنطقة، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وذلك يومي 6 و7 أكتوبر في رأس الخيمة.
يهدف المؤتمر الذي يُقام تحت عنوان «دور الأعمال الخيرية الخاصة في التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى لعب دور محوري في تعزيز التعاون والشفافية، وزيادة التأثير الإنمائي في مجتمع مؤسسات الأعمال الخيرية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويركز المؤتمر الدولي على تعزيز آفاق التفاهم والتعاون بين المنظمات الإنسانية، وصناع القرار في المنطقة، وغيرها من الجهات المؤسسية والفردية المانحة والمجتمع الإنمائي. 
ويستهل المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية للدكتور جوزيبي أوجازيو، الأستاذ المساعد في سلوكيات العمل الخيري لدى معهد الأبحاث المالية في جامعة جنيف، حول دور الذكاء الاصطناعي والأعمال الخيرية في إحداث أثر تنموي.
وتشهد أعمال المؤتمر الإعلان عن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان «دور الأعمال الخيرية الخاصة في التنمية»، والذي يُسلّط الضوء على الدور الكبير للأعمال الخيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «تمتلك رأس الخيمة تاريخاً عريقاً في العمل الخيري الذي ينبع من الطبيعة المتعاطفة لأهل الإمارة، ورغبتهم العميقة في تحسين حياة الآخرين، لذا نتطلع إلى استضافة أبرز الأكاديميين وقادة الفكر في قطاع الأعمال الخيرية مع نُخبة المؤسسات والشركات في المنطقة، لبحث أساليب العمل الجديدة، والمساهمة في تعزيز الأثر الجماعي، والمساعدة على دعم تحقيق الأهداف التنموية». 
من جانبها، قالت باثيل ميسيكا، رئيسة قسم الشبكات والشراكات والمساواة بين الجنسين في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: «تتفرد النسخة الأولى من المؤتمر بقدرتها على جمع الجهات الخيرية، وممثلي القطاع الخاص، لمشاركة وتبادل الأفكار حول سُبل استدامة الأثر التنموي على نطاق واسع، وتحقيق الأهداف الطموحة».

 

 

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
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