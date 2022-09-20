قدمتها «دبي العطاء».. 6 حلول لقطاع التعليم

دبي (العطاء)

كشفت «دبي العطاء»، النقاب عن تقرير «إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب» خلال قمة تحويل التعليم (TES) التابعة للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع مفوضية التعليم. وذلك انطلاقاً من جهودها العالمية لمواصلة حشد الدعم من أجل تحويل النظام التعليمي، وقد تم تنظيم القمة ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بدعوة من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لمعالجة مخاطر الأزمة الصامتة التي تعصف بالتعليم.

وتم كشف النقاب عن تقرير «إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب» في يوم «الحلول»، والذي يقدم ستة حلول ملموسة في قطاع التعليم من شأنها مواءمة التفكير والعمل عبر القطاعات المختلفة وعلى مستوى الأطراف الفاعلة، إلى جانب دمج النتائج والتوصيات الرئيسية الناتجة عن المحادثات التي جرت خلال قمة «ريوايرد» في «إكسبو 2020 دبي» في ديسمبر الماضي. وقد ساهمت التوصيات الرئيسية الواردة في هذا التقرير في مسارات العمل الخمسة ونتائج قمة تحويل التعليم بشكل عام.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»: يُعد تقرير «إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب»، الذي قمنا بصياغته بالتعاون الوثيق مع مفوضية التعليم، خريطة طريق نحتاج إليها بشكل عاجل اليوم لتوجيه التعليم نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال منظومة متعددة القطاعات.