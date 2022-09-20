مدارس حكومية تبدأ بإعداد الملفات الصحية

دينا جوني (دبي)

بدأت إدارات المدارس الحكومية بتحضير الملف الصحي لطلبة الحلقة الأولى، سواء فيما بتعلق بالتطعيم أو بالحالة الصحية العامة للطلبة. وتواصلت المدارس مع أولياء الأمور لتعبئة أربعة نماذج صحية مختلفة، هي طلب الموافقة على إعطاء التطعيمات الخاصة بالمرحلة العمرية لكل طالب، واستبيان ما قبل جرعة التطعيم، ونموذج التاريخ الصحي للطالب، بالإضافة إلى نموذج الموافقة العامة. ويتعيّن على أولياء الأمور تحديد ما إذا كان الطالب يعاني أي من المشاكل الصحية الـ18 المذكورة في النموذج، مع ذكر التواريخ ووضع الملاحظات بدقة، ومنها: الحساسية ومشاكل القلب والسكري، وضغط الدم والربو، والكلى والالتهابات، وأمراض الدم الوراثية، أو فقر الدم، والمشاكل الجلدية ومشاكل النظر، وما إذا كان الطالب قد أجرى أي من العمليات الجراحية سابقاً، أو يستخدم أي أجهزة طبية مساعدة، وما إذا أصيب بالجدري والحصبة، أو يعاني أي مشاكل نفسية أو سلوكية.

أدوية وعلاجات الطالب

طلبت المدارس من أولياء الأمور تحديد الأدوية والعلاجات التي يتناولها الطالب، وذكر أي توصيات محددة صادرة عن الطبيب بالنسبة للتغذية والرياضة أو أي نشاط يومي في المدرسة.

ويجدر بأولياء الأمور إرفاق تقرير طبي عن الحالة الصحية للطالب، على أن يتحملوا مسؤولية إعلام ممرض المدرسة عند حصول أي تغيير في الحالة الصحية للطالب المذكورة في النماذج.

كما عممت المدارس الحكومية استبيان ما قبل جرعة التطعيم للتمكن من إعطائه للطلبة بشكل آمن، مع الحرص على تحديث المعلومات الصحية للطالب مع العيادة المدرسية لكي لا يتم التأثير على جرعة التطعيم.

وأكدت المدارس الحكومية على أولياء الأمور ضرورة تحري الدقة في الإجابة عما إذا كان الطالب قد تعرّض لأي من المضاعفات بعد التطعيم في وقت سابق، أو لتشنجات ومشاكل في الدماغ، وكذلك التأكيد فيما إذا كان الطالب أو أحد أفراد العائلة يعاني أي حالة قد تضعف الجهاز المناعي للطالب، وما إذا كان الطالب يتناول أدوية تحتوي على الكورتيزون، أو أدوية تمنع تجلّط الدم، أو تعرّض لنقل دم خلال الشهور الماضية.

ووجهت المدارس أولياء الأمور بضرورة تعبئة النماذج وتوقيعها وتسليمها للإدارة المدرسية، مع نسخة من هوية الطالب ودفتر التطعيم، حرصاً على استكمال جميع الملفات الصحية مع بداية العام الدراسي.