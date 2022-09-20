«الخدمات الصحية» تحتفي بالأسبوع العالمي للمحاكاة

دبي (الاتحاد)

احتفى مركز التدريب والتطوير التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للعام الثالث على التوالي بالأسبوع العالمي للمحاكاة الصحية، الذي بدأ في 12 واستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، بهدف التعريف بأهمية المحاكاة في تطوير الكوادر الصحية والتحفيز على دمج المحاكاة في مناهج التعليم والتدريب المختلفة.

وسعت المؤسسة من خلال هذا الاحتفال إلى إبراز نموذج متميز لاستمرار أعمال التدريب باستعمال المحاكاة الطبية المتقدمة، حيث تم استخدام نظام التعلم وإدارة المعرفة الإلكتروني «مهاراتي» في تنظيم العملية التدريبية المتعلقة بالنشاطات المختلفة في المركز وفي المنشآت الصحية المختلفة في المؤسسة، كما تضمنت الفعاليات عدداً من المشاركات لوحدات التدريب على مهارات المحاكاة المتقدمة التابعة للمؤسسة في كل من مستشفى القاسمي بالشارقة، ومستشفى دبا الفجيرة، ومستشفى صقر برأس الخيمة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، المدير التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير، في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اهتمام قيادة المؤسسة بالمحاكاة الصحية، لتعزيز قدرات الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في مختلف المنشآت التابعة للمؤسسة، ورفع كفاءتها من خلال توفير بيئة صحية تتيح لهم اكتساب مزيد من المهارات، عبر توظيف تقنيات المحاكاة وتسخيرها في مجال الرعاية الصحية، بما يتسق مع رؤى المؤسسة وتطلعاتها نحو تحقيق استدامة الخدمات الطبية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مكانة القطاع الصحي وقدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.