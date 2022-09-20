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الإمارات

الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي

الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي
21 سبتمبر 2022 02:13

القاهرة (وام)

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 بدأت في العاصمة المصرية، أمس، اجتماعات الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، وذلك للتحضير للدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة يوم بعد غدٍ، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتنظمها جامعة الدول العربية «قطاع الإعلام والاتصال» والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، بحضور عددٍ من وزراء الإعلام بالدول العربية أو من يمثلهم، ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويسبق اجتماعات الدورة الوزارية الدورة العادية الـ15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام يوم الأربعاء.
 وترأس وفد دولة الإمارات الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب. وتقوم اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدراسة وثائق العمل ومشاريع القرارات التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، انطلاقاً من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذي، تمهيداً لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري. 
وتناقش الدورة الوزارية للمجلس جملة من القضايا، تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية، وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026، بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة «كورونا»، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.

الإمارات
الإعلام العربي
وزراء الإعلام العرب
عبدالفتاح السيسي
مصر
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