«الصحة» تطلق حملتها للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية 26 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

تستعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإطلاق حملتها الوطنية السنوية للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية تحت شعار «حَصّن نفسك... اِحمِ مجتمعك»، من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم 26 سبتمبر وتستمر الحملة لغاية ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبوظبي، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة في توفير تغطية صحية شاملة تحمي أفراد المجتمع من الأمراض المعدية.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب زيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الإنفلونزا ومخاطرها، وتوفير اللقاحات لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، بما في ذلك كبار السن والنساء الحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حملة التوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية تعكس حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، على تحصين جميع أفراد المجتمع من الأمراض المعدية ومنها الإنفلونزا، وتوعيتهم بطرق الوقاية منها وتزويدهم بالمعلومات التي تشجعهم على المشاركة بحملات التطعيم السنوية لرفع نسبة التغطية باللقاح، مشيراً إلى أن تعزيز مثل هذه الحملات يحد من انتقال العدوى، ويرفع مستوى وعي المجتمع، ويسهم بتطوير مهارات وخبرات العاملين في القطاع الصحي وإطلاعهم على أفضل الممارسات فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

يُشار إلى أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تعد من أهم الأنشطة التي تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنظيمها سنوياً، لأنها تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تطوير النظام الصحي وتوفير تغطية صحية شاملة لوقاية المجتمع من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشارها، فضلاً عن رفع الوعي بمسببات الأمراض وأعراضها وطرق الوقاية منه لحماية صحة أفراد المجتمع.