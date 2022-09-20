باحثون عن عمل لـ «الاتحاد»: معارض التوظيف فرصة لاستقطاب المواطنين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

دعا خريجون الجهات الحكومية والخاصة، إلى الاستفادة من قدرات المواطنين الشباب الباحثين عن عمل وإتاحة الفرصة لهم عبر توظيفهم وإكسابهم الخبرات من خلال العمل الفعلي والممارسة العملية. وأكدوا، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنهم مؤهلون وقادرون على المشاركة في مسيرة التقدم والازدهار للدولة، داعين في الوقت نفسه، جهات التوظيف إلى الاستفادة من معرض الإمارات للتوظيف المنعقد حالياً بدبي، وجعله فرصة حقيقية لاستقطاب المواطنين من الذكور والإناث واختيار التخصصات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

بدورهم، كشف ممثلون عن جهات حكومية وخاصة مشاركة في معرض الإمارات للوظائف، عن أن هناك توجهاً جديداً بدأ تطبيقه بشكل واسع، يتمثل في السماح بتوظيف الخريجين الجدد في وظائف معينة من دون اشتراط وجود خبرة سابقة لديهم؛ بهدف إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة. وكان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قد افتتحا فعاليات الدورة الـ 21 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2022، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي. ويستمر المعرض حتى 22 سبتمبر الجاري بين الساعة 10:00 صباحاً و6:00 مساءً في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، ورصدت «الاتحاد»، خلال جولتها باليوم الأول لمعرض الإمارات للوظائف، أبرز سمات الزوار، حيث غلب عنصر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاماً و30 عاماً على زوار المعرض من فئة الباحثين عن عمل. وتعتبر الجهات الحكومية، الخيار الأول بالنسبة لطلبات التوظيف، إلا أن هناك نمواً ملحوظاً في التواصل مع الجهات الخاصة المشاركة في المعرض، وسؤالهم عن فرص التوظيف لديهم ومميزات هذه الوظائف وشروط الالتحاق بها. وكشفت الجولة عن أن القطاع الخاص يشهد نمواً ملحوظاً في تعزيز التوطين منذ بداية العام الجاري، ويتوقع أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة.



رأي الباحثين

في البداية، قال الشاب المواطن ماجد علي حسن، البالغ من العمر 27 عاماً، والحاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص ميكانيكا من كلية التقنية بالشارقة: «منذ فترة أسعى للحصول على فرصة عمل تناسبني».

وأعرب عن أمله في أن تكون مثل هذه المعارض مجدية وذات نتيجة ويستفيد منها المواطنون الباحثون عن عمل بالفعل. أما سعود جاسم من دبي، والبالغ من العمر 21 عاماً وحاصل على مؤهل ثانوية عامة، فأشار إلى أنه أنهى تأدية الخدمة الوطنية، ويريد أن يعمل في المجال العسكري، وهو ما دفعه إلى تقديم طلبات توظيف في مثل هذه الجهات بدبي.

وأفاد بأنه قدم لدى تلك الجهات في اليوم الأول لمعرض الإمارات للوظائف (أمس)، متمنياً أن يساعده المعرض في تحقيق حلمه بالالتحاق بوظيفة.

عائشة الحمادي

رد الجهات

وفي المقابل، قال ممثلو الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إن هناك توجهاً جديداً بدأ تطبيقه بشكل واسع، يتمثل في السماح بتوظيف الخريجين الجدد في وظائف معينة من دون اشتراط وجود خبرة سابقة لديهم؛ بهدف إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة. وقالت عائشة الحمادي، مديرة إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي: «يمكن للخريجين الجدد تقديم طلباتهم للعمل في بدية دبي، حيث توجد وظائف خاصة لحديثي التخرج وأخرى لذوي الخبرة».

أميرة حبيب

وأضافت: «نركز حالياً على وظائف معينة نريد استقطاب كفاءات فيها، يأتي على رأس هذه التخصصات الوظائف الهندسية، حيث تمثل أولوية في الوقت الحالي بالنسبة لاحتياجات بلدية دبي». بدورها، قالت أميرة حبيب، رئيس التوطين ببنك «اتش س بي» الإمارات: «نوجه باستجابة حقيقية لطلبات التوظيف التي تقدم لدينا، ولذلك طبقنا نظام المقابلات الفورية للمتقدمين».

وأشارت إلى أن مبادرات برنامج «نافس» لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، لها دور كبير في زيادة نسب التوطين العام الجاري وسيستمر الأمر في السنوات المقبلة أيضاً، متوقعة أن يشهد القطاع الخاص استقطاب أعداد مهمة من المواطنين في الفترة المقبلة.

وتطرقت إلى أن بنك «اتش س بي» قام بتوظيف 60 مواطناً من بداية العام، ويستهدف تعيين 30 آخرين حتى نهاية العام الجاري.

حسن يوسف

أحلام المستقبل

قال الشاب المواطن حسن محمد يوسف: «نريد أن نكمل مستقبلنا ونفيد مجتمعنا ونشارك في بناء وطننا الغالي، ونحن نمتلك كل المقومات اللازمة لنيل شرف المشاركة في هذا الواجب الوطني». وأشار يوسف، الذي كان يلعب في نادي النصر بدبي (كرة قدم وألعاب قوى)، إلى أنه يسعى لأن يترك اللعب بالنادي، ويركز على الحصول على وظيفة ثابته، لافتاً إلى أنه يرغب في الالتحاق بالدفاع المدني في دبي، ولذلك قدم لديهم قبل نحو 4 أشهر. وذكر أنه قام بالتقديم لديهم مرة أخرى خلال معرض الوظائف، داعياً جهات التوظيف إلى الاستفادة من المعرض وجعله فرصة حقيقية لاستقطاب المواطنين من الذكور والإناث واختيار التخصصات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

علياء آل علي

بينما جاءت المواطنة علياء آل علي من رأس الخيمة، لتنتهز هذه الفرصة لعلها توفق في الحصول على وظيفة، بعد أن كانت تعمل كوكيل خدمات في إحدى شركات الطيران. وأشارت المواطنة البالغة من العمر 22 عاماً والحاصلة على ثانوية عامة، أنها تفكر بجدية في استكمال دراستها الجامعية، إلا أنها ترى أن حصولها على وظيفة هو الاهتمام الأكبر لها في الوقت الحالي، وشغلها الشاغل في المرحلة الحالية.

محمد المزروعي

أصحاب الهمم

خلال جولة «الاتحاد» في المعرض، التقت مع اثنين من أصاحب الهمم، اللذين جاءا طلباً للحصول على وظيفة، أولهما، محمد خليفة المزروعي، من مدينة العين وعمره 20 عاماً وحاصل على ثانوية عامة.

وقال: «قدمت قبل ذلك على منصة (تم) التي تشارك فيها جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأنا أبحث عن وظيفة تناسب إعاقتي الحركية، أريد أن أتشرف بالعمل لخدمة وطني». وبين المزروعي، أنه قام أمس بتقديم طلبات توظيف لدى العديد من الجهات، من بينها مؤسسة اتصالات، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع. وهو الأمر نفسه بالنسبة لصاحبه من أصحاب الهمم، عبدالله يونس الغافري، من مدينة العين وابن العشرين ربيعاً، الذي وصف المعرض بأنه «منصة جامعة» يلتقي فيها ممثلو جهات العمل والمواطنون الذين يريدون العمل أو يبحثون عن وظيفة أفضل.

ولفت الغافري، إلى أنه يبحث عن وظيفة مناسبة سواء في أبوظبي أو العين، قائلاً: «أريد أن أشعر بدوري ووجودي، فالعمل يشغل الوقت ويساعد على تحقيق الأحلام، ولذلك أتمنى أن أعمل لأبدأ مرحلة جديدة من حياتي».

«الخارجية»: نتطلع لاستقطاب المواهب الشابة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تتطلع الوزارة دائماً إلى لقاء واستقطاب المواهب الشابة القادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية للوزارة.

ويوفر معرض الإمارات للوظائف (رؤية) 2022 المنصة المثالية للتواصل مع المواهب الإماراتية التي توفر لها الوزارة العديد من الوظائف في مجالات مختلفة، مثل العلاقات الدبلوماسية والشؤون القنصلية وشؤون خدمات الدعم وغيرها.

أطلقت الوزارة (منصة التوظيف الإلكترونية) في معرض رؤية الإمارات للوظائف، والتي تسمح للباحثين عن العمل بتقديم طلباتهم عبر الإنترنت».