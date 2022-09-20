إقبال على منصة حكومة دبي في «رؤية الإمارات للوظائف»

دبي (الاتحاد)

شهدت منصة حكومة دبي، التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، في دورته الحادية والعشرين والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري، إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات الإماراتيين، المتطلعين للتعرف على وظائف المستقبل التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة.

كما شهدت المنصة التي تحمل شعار «مواهب للمستقبل»، زيارات لعدد من أصحاب المعالي رؤساء ومديري الجهات الحكومية، حيث اطلع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، على البرامج الرامية للارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن مشاركة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف تهدف إلى تشجيع الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص، وقد خصص المجلس من أجل ذلك صفحة خاصة ضمن البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، حيث يتم عرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

واستمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال جولته في منصة حكومة دبي لشرح من عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفطيم»، وميرة عمر الفطيم، عضوة مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، رئيس مجلس «الفطيم للتوطين»، حول منصة خبراتي التي أطلقتها الدائرة لتوفير فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

وتعرف معاليه على الخطوات المتبعة في مركز تقييم الكفاءات، الذي تقيمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ يتيح المركز الفرصة للمقبلين على العمل لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على إمكاناتهم ومهاراتهم.