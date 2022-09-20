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بلدية دبي تطلق مبادرة «وظائف المستقبل»

شباب مواطنون في منصة بلدية دبي بالمعرض (من المصدر)
21 سبتمبر 2022 02:13

دبي (الاتحاد)

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تُشارك بلدية دبي في «معرض رؤية الإمارات للوظائف» 2022، وأطلقت مبادرة «وظائف المستقبل»، بهدف استقطاب وابتعاث ورعاية الطلبة للانتساب حسب المجالات والتخصصات المستقبلية المطلوبة فيها، مع تدريبهم وتطويرهم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وصُممت المسارات المعتمدة لوظائف المستقبل بناءً على مجالات العمل البلدي، وشملت المسار الهندسي بتخصص الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمسار الرقمي الذي يضم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الرقمية، ومسار سلامة الغذاء بتخصص تحليل البيانات الضخمة.
وتستعرض البلدية خلال مشاركتها في المعرض «برنامج أرشدني» الذي يهدف إلى إرشاد طلبة الثانوية العامة وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية للوظائف، ومدى أهمية اختيارهم التخصص الجامعي الملائم لرغباتهم الأكاديمية، وذلك تماشياً مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.
كما ستعرض مختلف التخصصات التي يشغلها المواطنون في البلدية، إذ تستقطب تخصصات متنوعة، كالهندسة بمختلف مجالاتها، والطب البيطري وغيرها، إضافةً إلى استعراض قصص نجاح لموظفي البلدية، بهدف إطلاع المشاركين على مجالات العمل وفرص التدرج الوظيفي فيها.
وأطلقت بلدية دبي مبادرة «رواد» لحديثي التخرج، من خلال تبنيهم وتدريبهم في مجالات فنية وإدارية مساندة للبلدية، وذلك بهدف تمكين وتأهيل الشباب حديثي التخرج في المؤسسات الحكومية لاكتساب الخبرة في مجال تخصصاتهم الدراسية والاحتكاك ببيئة العمل والتدرب على مواجهة التحديات وكيفية معالجتها.

بلدية دبي
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