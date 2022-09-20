15 ألف بلاغ تلقتها «مساندة الطرق» بأبوظبي خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، أن إجمالي البلاغات التي تلقتها خدمة مساندة الطرق خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ نحو 15 ألف بلاغ، وبمتوسط زمن استجابة بلغ 10 دقائق في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي عبر دورياتها المتخصصة والمُجهزة لإدارة الحركة المرورية وتأمين الحالات الطارئة وأعطال المركبات وإزاحتها خارج شبكة الطرق الرئيسية، وعلى مدار الساعة.

وتغطي هذه الخدمة المجانية كافة الطرق الرئيسية في الإمارة، وتوفر الدعم السريع والمساندة الفعالة لمستخدمي الطرق، وذلك عبر تأمين موقع المركبات المتضررة والمعرقلة لحركة المرور بسبب تعطل أو حادث مروري، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لمستخدمي الطريق وتحريك أو قطر المركبات خارج الطريق، بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل الخطورة في موقع الحدث.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في الإمارة، وتخفيف الازدحام المروري، وتحسين التنقل على شبكة الطرق، بالإضافة إلى تخفيف التبعات الاقتصادية الناتجة عن الحوادث والازدحامات المرورية. وتسهم هذه الخدمة أيضاً في الحد من احتمالية وقوع حوادث تتابعية ثانوية ناتجة عن الحوادث أو عرقلة الحركة المرورية، وكذلك إدارة الحركة المرورية أثناء الحوادث والفعاليات، وموافاة غرفة العمليات في مركز إدارة المرور بالمستجدات المتعلقة بالحركة المرورية على مدار الساعة.

الإغلاقات المرورية

ويعمل المركز من خلال هذه الخدمة أيضاً على رصد وإدارة الحركة المرورية للأحداث البسيطة والثانوية، وإدارة الحركة المرورية وتنفيذ الإغلاقات المترتبة عن الحوادث الجسيمة، وكذلك للتحويلات والإغلاقات المرورية، وأثناء عمليات صيانة الأنظمة المرورية وخلال أعطال الإشارات الضوئية، فضلاً عن تقديم الدعم والتأمين للمركبات المتعطلة على الطرق.

كما يقدم فريق عمل الخدمة العون لمستخدمي الطريق في حالات الأعطال البسيطة للمركبات (مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، شحن بطارية..)، وتوفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة في إدارة الحركة المرورية أثناء الفعاليات المحلية والعالمية التي تستضيفها إمارة أبوظبي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، العيد الوطني، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، طواف الإمارات، ماراثون أدنوك أبوظبي، مهرجان أم الإمارات، مهرجان الشيخ زايد، مهرجان قصر الحصن، ورصد وإزالة المعوقات على الطرق لتجنب الحوادث المرورية، وتمشيط شبكة الطرق ورصد الأحداث وموافاة مركز إدارة المرور بالمعلومات.

نظام إلكتروني جديد لإدارة الحوادث

جرى مؤخراً توسيع نطاق الخدمة لتشمل عمليات قطر المركبات، فضلاً عن تطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة الحوادث. كما جرى خلال عام 2018 توسيع نطاق أعمال الخدمة لتشمل كلاً من نفق الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن راشد، وفي عام 2019 أعلن مركز النقل المتكامل عن هوية جديدة لخدمة مساندة الطرق، حيث غطت كافة الطرق الرئيسية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق تصميم جديد ومبتكر لدوريات خدمة مساندة الطرق.