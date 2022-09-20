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«التواجد البلدي» ينظم مسحاً ميدانياً للمباني والمنشآت بمدينة خليفة

أثناء فحص كفاءة أجهزة الإنذار ومضخات إطفاء الحرائق (من المصدر)
21 سبتمبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مبادرة مسح ميداني للمباني والمنشآت التجارية والمطاعم في مدينة خليفة، ضمن منظومة الرقابة الموحدة، هدفت إلى توعية الملاك والمستأجرين بأهمية وكيفية الوقاية والسلامة من الحرائق، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لما فيه المصلحة العامة وخدمة المجتمع.
وتضمنت المبادرة، التي تم تنفيذها على مدار شهر كامل، فحص المباني واختبار مدى جاهزيتها في حالات الطوارئ، وكذلك فحص كفاءة أجهزة الإنذار ومضخات إطفاء الحرائق، كما تضمنت المبادرة توعية أصحاب المباني والمنشآت التجارية والمستأجرين بضرورة وأهمية إجراء عمليات المتابعة والصيانة الدورية لأجهزة الإنذار وإطفاء الحرائق والمبنى بشكل عام، حفاظاً على سلامة الجميع وتعزيزاً للمظهر الحضاري الذي تتمتع به مدينة خليفة.
إلى ذلك يحرص مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة على تنظيم وتنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية الوقائية بشكل دوري طوال العام، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تعزيزاً لسبل الحماية والسلامة العامة لكافة أفراد المجتمع.

 

مركز التواجد البلدي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
مدينة خليفة
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