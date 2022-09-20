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أمطار غزيرة وبرَد بمناطق متفرقة من الدولة

أمطار وبرَد أمس (الصور من المصدر)
21 سبتمبر 2022 02:12

إبراهيم سليم (أبوظبي)

 هطلت أمطار متفاوتة الشدة مع سقوط البرد على بعض المناطق بالدولة، أمس، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وكانت غزيرة على سوق الجمعة، ووادي السيجي ومربض، بالفجيرة وميدق وطريق مسافي ثوبان، وفلي بالشارقة وطريق الذيد مسافي، وعلى طريق شوكة مليحة.
 وتهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، ظهر أمس، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، ومصحوبة بالبرق أحياناً، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

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ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما حذر من ارتياد أماكن جريان الأودية.
وقال: أدى المنخفض الجوي إلى أن يكون الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، وتكونت بعض السحب الركامية شرقاً بعد ظهر أمس والتي صاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس صحو
توقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً، صحواً بوجه عام، وظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
كما توقع أن يكون الطقس غداً رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً، صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

البرد
الفجيرة
مسافي
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