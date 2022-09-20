«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تؤكد على التميز في خدمة العلم

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الفترة القادمة عدداً من الندوات والمؤتمرات العلمية والأنشطة الثقافية، في مجالات اللغة العربية والفلسفة والدراسات الإسلامية، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة، وحرصها على تعزيز مسارها العلمي وتميزها الأكاديمي، والمضي قدماً في أداء رسالتها الحضارية عبر تخصصاتها الرئيسية في مجالات الإسلام واللغة العربية والفلسفة والتسامح والعلوم الإنسانية، والحفاظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

واعتمد المجلس العلمي الأعلى للجامعة خلال اجتماعه مؤخراً، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس والدكتور خليفة الظاهري نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، الخطة المقترحة لتنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة المختلفة، التي تهدف الجامعة من ورائها لإثراء الساحة الأكاديمية بالفعاليات العلمية والثقافية.

وأوضح معالي رئيس المجلس خلال الاجتماع جوانب التميز التي ينبغي للجامعة أن تركز عليها ضمن سعيها الحثيث لخدمة العلم والبحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيداً بما حققته الجامعة في فترة وجيزة من إنجازات وإسهامات علمية مهمة.

من جانبه، قدم خليفة الظاهري، شرحاً موجزاً حول أعمال وبرامج الجامعة في الفترة الماضية، واستمع المجلس كذلك إلى مداخلات الأعضاء التي تضمنت مقترحات وأفكاراً حول الأجندة المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأنها.

ويضطلع المجلس العلمي الأعلى بتقديم المقترحات الرامية إلى جعل جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مركزاً أكاديمياً عالمياً.