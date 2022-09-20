الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق مبادرة «العروض»

«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق مبادرة «العروض»
21 سبتمبر 2022 02:12

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة عروض الابتكار الهادفة إلى دعم المبتكرين في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لتبنيها وتنفيذها وتطبيقها والاستفادة منها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير مستوى الأداء بما ينعكس إيجاباً على المجتمع. وأعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أن باب التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني مفتوح حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وسيتم اختيار الابتكارات المرشحة من قبل لجنة من المتخصصين وستتاح الفرصة أمام المشاركين الذي اجتازوا المرحلة الأولى لعرض أفكارهم وابتكاراتهم في معرض «جيتكس» في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، ومن ثم عرضها أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لاختيار الفائزين ومنحهم مكافأة مالية. وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى الابتكارات التي يعتمد تنفيذها على التكنولوجيا وتتضمن التقنيات المبتكرة، والروبوتات والأجهزة الحديثة، وحلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتطبيقات الحديثة، فيما تشمل معايير التقييم للابتكارات «الحداثة» بحيث تكون الحلول ونماذج الأعمال مبتكرة وقائمة على التقنيات الحديثة، و«الأثر» الذي يركز على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات ومعالجتها، و«القابلية للتنفيذ» في مختلف الدول والجهات والمؤسسات. كما ستتاح الفرصة أمام الفائزين للالتحاق بمسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار في الشركات الناشئة الذي تم تصميمه لتعزيز الأعمال وتطوير مهارات ريادة الأعمال.

مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
صندوق محمد بن راشد للابتكار
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©