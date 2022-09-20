«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق مبادرة «العروض»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة عروض الابتكار الهادفة إلى دعم المبتكرين في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لتبنيها وتنفيذها وتطبيقها والاستفادة منها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير مستوى الأداء بما ينعكس إيجاباً على المجتمع. وأعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أن باب التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني مفتوح حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وسيتم اختيار الابتكارات المرشحة من قبل لجنة من المتخصصين وستتاح الفرصة أمام المشاركين الذي اجتازوا المرحلة الأولى لعرض أفكارهم وابتكاراتهم في معرض «جيتكس» في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، ومن ثم عرضها أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لاختيار الفائزين ومنحهم مكافأة مالية. وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى الابتكارات التي يعتمد تنفيذها على التكنولوجيا وتتضمن التقنيات المبتكرة، والروبوتات والأجهزة الحديثة، وحلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتطبيقات الحديثة، فيما تشمل معايير التقييم للابتكارات «الحداثة» بحيث تكون الحلول ونماذج الأعمال مبتكرة وقائمة على التقنيات الحديثة، و«الأثر» الذي يركز على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات ومعالجتها، و«القابلية للتنفيذ» في مختلف الدول والجهات والمؤسسات. كما ستتاح الفرصة أمام الفائزين للالتحاق بمسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار في الشركات الناشئة الذي تم تصميمه لتعزيز الأعمال وتطوير مهارات ريادة الأعمال.