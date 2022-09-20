«ثقافة إعلامية لحماية أطفالنا» في دورة بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات، دورة تدريبية عن بعد، بعنوان «ثقافة إعلامية لحماية أطفالنا»، شارك فيها 33 من العاملين في الصحافة والإعلام من العديد من الجهات الإعلامية منها وكالة أنباء الإمارات، وقدمها خبراء أكاديميون ومتخصصون.

وقالت فاطمة البلوشي، رئيس قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة بشرطة دبي، إن الدورة التدريبية تأتي بمتابعة وإشراف من اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار حرص الإدارة على مد جسور التواصل الدائم مع العاملين في الإعلام ووكالات الأنباء وتزويدهم بالمواضيع المتعلقة بالثقافة الإعلامية التي تحمي الطفل، حيث قدم المحاضرون من الجامعة الأميركية وشرطة دبي محاور عدة متعلقة بالطفل والنشر الإعلامي.

وبينت البلوشي، أن الدورة التدريبية تضمنت مواضيع مهمة منها:«تأثير الإعلام على الطفل المسؤولية الاجتماعية للإعلام وتحديات الإعلام الجديد«و«الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل» و«إرساء ثقافة التربية الإعلامية»و«حماية الطفل من أشكال العنف والإساءة والإهمال».

وقدم الدورة كلاً من الدكتورة سامية هاشم مدير برنامج العلاقات العامة باللغة العربية في كلية الإعلام بالجامعة الأميركية في الإمارات، والدكتور قصي الفلاحي مدير برنامج الماجستير في كلية القانون بالجامعة الأميركية في الإمارات، والدكتور يحيى بن لعربي أستاذ العلاقات العامة في الجامعة الأميركية في الإمارات، والخبير مساعد لينا محمد أميري، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي. وتطرق المحاضرون إلى مواضيع عدة منها الجوانب القانونية وحماية الطفل من العنف، وأهمية بناء سياسة إعلامية مسؤولة تجاه الأطفال، وكيف يعبر الإعلامي عن مهنته من خلال نافذة الإمارات للعبور نحو المستقبل التنموي والمستدام وصناعة المحتوى الإعلامي العربي الذي يرتكز على تاريخ المنطقة، والمسؤولية التي تقع على عاتق الإعلامي سواء تجاه مؤسسة الإعلامية أو المجتمع.