«بيئة إنشائية آمنة» في حملة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامـة لشرطـة الشارقة، ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بلدية الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حملة توعية أمنية تحت عنوان ‏«بيئة إنشائية آمنة»، بهدف التوعية والتعريف بأسباب تعرض‏ المواقع قيد الإنشاء للسرقة، والتعريف بمخاطر هذه الجرائم، وتستمر حتى أكتوبر القادم.

وأكد المقدم محمد بطي الهاجري، نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، أن أهداف الحملة تتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، من خلال تعزيز الوعي ‏المجتمعي بالظواهر السلبية، والإسهام الفعال في الحد منها، ودرء مخاطرها، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به الشركاء الاستراتيجيين، في دعم الجهود الشرطية، وتحقيق الأهداف المشتركة‎.‎

وأضاف إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سرقة المواقع قيد الإنشاء، هي ترك المدخل الرئيسي للمنشأة دون إغلاق أو عدم وجود حاجز مؤقت، والإهمال بترك مواد البناء على أرض خالية دون حفظ أو حراسة، وقيام بعض شركات المقاولات بتشغيل عمال مخالفين لقانون الإقامة، كما يعد الإهمال عامل رئيسي من خلال عدم تفقد المنشأة بين الفترة والأخرى، مما قد يسبب وقوع حوادث السرقة دون علم صاحبها. ودعا الهاجري أصحاب المباني والمنشآت من أفراد وشركات إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والأخذ بالإجراءات الوقائية ‏ للحد من السلوكيات الخاطئة التي ‏تُهيئ الظروف لسرقة المواقع قيد الإنشاء، واتخاذ وسائل الوقاية للحد منها، من خلال تركيب كاميرات مراقبة، وتعيين حارس على موقع المنشأة، وضرورة تركيب حاجز أو سور مؤقت على الموقع أثناء عملية البناء، وعدم شراء أي من مواد البناء إلا بسند شراء رسمي من البائع، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية في حال اكتشاف أن البضاعة غير مشروعة.