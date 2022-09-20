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6 ملكيات فكرية لمختبر شرطة الشارقة

يحيى محمد الكندي
21 سبتمبر 2022 02:12

الشارقة (الاتحاد) 

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حصل المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على 6 ملكيات فكرية معتمدة من وزارة الاقتصاد بالدولة، في دليل المواصفات القياسية لعدد من المجالات الجنائية والتخصصية بالقسم، وذلك استمراراً لنهج تطوير الإمكانيات والقدرات الفنية.
وقال النقيب يحيى محمد الكندي، مدير فرع الاستراتيجية والتميز بقسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، إن حصول قسم المختبر الجنائي على 6 أدلة مطابقة للمواصفات القياسية في المجالات (السموم والمخدرات، والكيمياء الجنائية، والبصمة الوراثية، والتحاليل البيولوجية، والتزييف والتزوير، وآثار الحرائق)، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى مخرجات العمل وجودته، ودقة وكفاءة التقارير الفنية في مجال الأدلة الجنائية. وأشار إلى أهمية هذه الملكيات الفكرية في تحسين جودة العمل ودقة نتائج الفحوصات، مما يسهم في رفع كفاءة التقارير الفنية الصادرة، مثمناً جهود العاملين في قسم المختبر الجنائي، وأصحاب الملكيات الفكرية على ما بذلوه من جهد في سبيل الارتقاء بالعمل الجنائي في القسم، مشيداً بحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعمها الدائم لمختلف الأفكار.

شرطة الشارقة
المختبر الجنائي
الشارقة
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