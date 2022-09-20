«قياس كفاءة مكابح المركبات» في ورشة بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بقسم البيئة والصحة والسلامة ورشة توعوية حول فحص كفاءة مكابح المركبات، بالتعاون والتنسيق مع أحد الشركات الاستشارية المتخصصة في البيئة والسلامة والتغيرات المناخية، ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على إدارة الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة عمل محتوية على كافة الإحتياطات والإجراءات الوقائية. وتمحورت أعمال الورشة حول استعراض أحدث الأجهزة المطورة الخاصة لقياس كفاءة مكابح المركبات الموظفين وشركات النقل العاملة في المنشآت التعدينية، والتأكد من مطابقة المركبات لمواصفات السلامة العالمية.

ومن جهته، أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على ضرورة بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك في تطبيق إجراءات السلامة.