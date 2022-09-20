وفد «مكتبة محمد بن راشد» يزور «متحف المربعة»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من مكتبة محمد بن راشد متحف «المربعة» في مدينة العين، واطلع على مسيرة شرطة أبوظبي وتاريخها الحافل في حفظ الأمن واستقراره في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، حيث قدم شرحاً حول المتحف ومايضمه من مقتنيات عسكرية كالأسلحة القديمة والأزياء العسكرية والشعارات في جميع مراحل شرطة أبوظبي، إلى جانب المعلومات والوثائق التاريخية القيمة والتي تبرز إرث شرطة أبوظبي ودورها المهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وتجول الوفد في المتحف وزار المكتبة التي تضم كتباً متنوعة في جميع التخصصات واطلع على الإصدارات الأولى لمجلة الشرطة والكتب والوثائق التاريخية والعلمية.