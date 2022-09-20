الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد «مكتبة محمد بن راشد» يزور «متحف المربعة»

وفد «مكتبة محمد بن راشد» يزور «متحف المربعة»
21 سبتمبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائد شرطة أبوظبي يلتقي مسؤولاً أسترالياً
77 بطاقة صفراء «رقم قياسي» في «دوري أدنوك»

زار وفد من مكتبة محمد بن راشد متحف «المربعة» في مدينة العين، واطلع على مسيرة شرطة أبوظبي وتاريخها الحافل في حفظ الأمن واستقراره في المنطقة.
وكان في استقبال الوفد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، حيث قدم شرحاً حول المتحف ومايضمه من مقتنيات عسكرية كالأسلحة القديمة والأزياء العسكرية والشعارات في جميع مراحل شرطة أبوظبي، إلى جانب المعلومات والوثائق التاريخية القيمة والتي تبرز إرث شرطة أبوظبي ودورها المهم في حفظ الأمن والاستقرار.
وتجول الوفد في المتحف وزار المكتبة التي تضم كتباً متنوعة في جميع التخصصات واطلع على الإصدارات الأولى لمجلة الشرطة والكتب والوثائق التاريخية والعلمية.

مكتبة محمد بن راشد
العين
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©