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جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً

جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
20 سبتمبر 2022 22:54

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة حصول أعضاء هيئة التدريس والباحثين بها على 33 براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في عام 2021، لتصبح الجامعة الوحيدة في الدولة ضمن قائمة أفضل مائة جامعة عالمياً بناء على عدد براءات الاختراع الممنوحة. 

جاء تصنيف جامعة الإمارات في المرتبة الـ90 ضمن هذه القائمة الأمر الذي يؤكد دورها الكبير والمستمر في دعم الابتكار وتعزيز بيئته من خلال توفير الممكنات المطلوبة. 

كانت الأكاديمية الوطنية للمخترعين "NAI" وجمعية مالكي الملكية الفكرية "IPO" قد أعلنت عن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم منحت براءات اختراع في عام 2021 وذلك بناء على بيانات مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية "USPTO". 

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إنه بالإضافة إلى 33 براءة اختراع منحت من "USPTO"، فإن هناك عشر براءات اختراع منحت في دول أخرى، كما أن براءات الاختراع الممنوحة في مجالات مختلفة منها التخصصات الطبية، وتقنية المعلومات، والطاقة المتجددة، ومصادر المياه. 

وأوضح أن هذا الإنجاز الجديد لجامعة الإمارات في البحث والابتكار يعكس جهودها وتشجيعها الدائم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين من خلال تطوير البيئة البحثية الممتازة، مشيراً إلى أن جهود الجامعة تعتمد على رؤية الإمارات 2021 بأن تكون من أفضل دول العالم في الابتكار وتحقيق جودة الحياة والازدهار الوطني.
وأثنى الدكتور أحمد مراد على جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمخترعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي والاستثنائي، مؤكداً أن جميع الأقسام والوحدات بالجامعة تعمل كفريق واحد تعزيزاً للبحث والابتكار.

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