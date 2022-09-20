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رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا
20 سبتمبر 2022 21:54

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة تتصل بعلاقات البلدين وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يخدم مصالحهما المتبادلة. 
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر في أبوظبي، معالي الدكتور بيجاني شاوكي مستشار رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس سيريل رامافوزا وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص لفخامة سيريل رامافوزا تحياته إلى رئيس جنوب أفريقيا، متمنياً لبلاده وشعبها طراد التقدم والنماء. 
بحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وإمكانات دفعها إلى الأمام على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم جهود التنمية في البلدين. 
حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين.

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المصدر: وام
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رسالة خطية
جنوب أفريقيا
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