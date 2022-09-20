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رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء كازاخستان
20 سبتمبر 2022 21:24

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر .. معالي علي خان إسماعيلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

ورحب سموه برئيس وزراء كازاخستان وحمله تحياته إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولكازاخستان وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها.

من جانبه .. شكر معالي علي خان إسماعيلوف، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال .. ونقل إليه تحيات فخامة قاسم جومارت توكاييف و تمنياته لسموه دوام الصحة و السعادة و لدولة الإمارات و شعبها اضطراد التقدم و النماء.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين و المواطنين. 

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